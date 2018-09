"Dat Hörhus": Profis für besseres Hören

Vergangene Woche hat "Dat Hörhus" in Himmelpforten eröffnet

Mit der Neueröffnung von "Dat Hörhus" wurde in Himmelpforten eine Lücke im Dorf geschlossen. "Bisher gab es im Christkinddorf keinen Hörakustiker", sagt Inhaberin Ulrike von Hassel. Für die Hörakustikermeisterin ist die Neueröffnung auf der Stader Geest auch eine Rückkehr in ihre alte Heimat. "Ich bin in Horneburg aufgewachsen und habe in Stade sowohl die Schule besucht als auch mehrere Jahre gearbeitet", erzählt sie."Dat Hörhus" befindet sich in Himmelpforten in den ehemaligen Räumen von Bäcker Kohrs an der Bahnhofstraße 1. Auf rund 100 Quadratmetern hat Ulrike von Hassel dort sehr ansprechende Geschäftsräume im Strandhausstil eingerichtet. Unterstützt wird sie bei der Kundenbetreuung von dem Hörberater und kaufmännischen Leiter Uwe Dellwo. "Wichtig ist uns die bestmögliche Versorgung unserer Kunden", sagen beide. "Deshalb beraten wir herstellerunabhängig und haben unser Studio mit modernster Technik ausgestattet."Dazu gehört beispielsweise das System "natural fitting". Bei diesem patentierten Anpassungsverfahren von Hörsystemen wird das individuelle akustische Lautempfinden des Kunden mit einbezogen. Ziel ist ein möglichst natürlicher Höreindruck, den der Hörgeräteträger als angenehm empfindet. "Zusätzlich bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, in unserem Studio per Kopfhörer auf Knopfdruck mehrere Hörgeräte unmittelbar miteinander zu vergleichen", erläutert Uwe Dellwo. "Mit diesem Klangfinder hat der Kunde die Möglichkeit, relativ einfach und schnell eine Gerätewahl zu treffen. All das verkürzt die Zeit des Probetragens und der späteren individuellen Anpassung der Hörsysteme." Bei Bedarf bieten Ulrike von Hassel und Uwe Dellwo auch Hörtraining an, mit dem das Gehirn Schritt für Schritt an das bessere Hören gewöhnt wird.Zudem kommt das Team dem vorherrschenden Kundenwunsch nach unauffälligen Hörhilfen mit einer großen Auswahl an sehr kleinen Geräten nach. Abgerundet wird das Leistungsspektrum mit Zubehör für Telefon, Fernseher und Haustürklingel, Hörschutz für den Beruf oder bei lautem Schnarchen des Partners sowie Schwimmschutz für Kinder und Erwachsene.Ein Schnellhörtest kann bei "Dat Hörhus" jederzeit durchgeführt werden. Für eine ausführliche Höranalyse wird um eine Terminabsprache gebeten. Hausbesuche runden das Angebot ab.Dat HörhusBahnhofstraße 12179 HimmelpfortenTel. 04144-6112091