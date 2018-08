Elf freundliche Chauffeure bei "Taxi Will"

Vor fünf Jahren übernahmen Nico und Ivonne Kunkel "Taxi Will" in Himmelpforten



Wenn in der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten ein Taxi benötigt wird, ruft man einfach bei "Taxi Will" unter ( 04144-4488 oder 04144-8628 an. Das Traditionsunternehmen verfügt über elf freundliche Chauffeure und wird seit fünf Jahren von Nico (42) und Ivonne (35) Kunkel geführt. Nico Kunkel übernahm den Betrieb im Sommer 2013 von seinem ehemaligen Chef Siegfried Will, für den er bis zu dessen Eintritt in den Ruhestand sechs Jahre Taxi fuhr."Das Chauffieren liegt mir im Blut, schon meine Mutter war Taxifahrerin", sagt Nico Kunkel. Ursprünglich sollte das Taxifahren für den gelernten Bäcker nur eine Zwischenlösung sein. Doch es machte ihm so viel Spaß, dass er nicht nur dabei blieb, sondern sogar seine Frau Ivonne davon überzeugte, ihren gelernten Beruf als Zahnarzthelferin an den Nagel zu hängen und den Taxischein zu machen. "Der Job macht uns beiden riesigen Spaß", sagt Ivonne Kunkel. "Jeder Tag ist anders und man lernt sehr viele Menschen kennen." Und weil während der Fahrt oft ein wenig mit den Passagieren geplaudert wird, erfahren die Kunkels und ihre Mitarbeiter auch die eine oder andere spannende Lebensgeschichte. "Da ist auch mal etwas Kurioses drunter. Das behalten wir jedoch für uns, wir haben da Schweigepflicht", sagt Nico Kunkel und lacht.Vor fünf Jahren gehörten zum Fuhrpark von "Taxi Will" zwei Fahrzeuge, heute sind es sieben. Das Spektrum reicht von der klassischen Limousine über Vans für bis zu sechs Passagiere bis zum Großraumbus für bis zu acht Mitfahrer. Ein Fahrzeug ist rollstuhlgerecht.Die Aufträge bei "Taxi Will" sind ein bunter Mix aus Einkaufsfahrt, Flughafentransfer, Heimfahrt nach Disco- oder Restaurantbesuch sowie Schüler- und Krankenbeförderung. Ein Anruf genügt, und es wird entweder ein Fahrzeug zum festen Termin reserviert oder eine spontane Tour übernommen. "Unsere Kunden sind zu 95 Prozent Stammkunden", sagt Nico Kunkel. Seine weiteste Tour ging übrigens bis nach Frankfurt am Main. "Generell sind wir jedoch überwiegend in den Landkreisen Stade und Cuxhaven unterwegs", sagt er.Neben "Taxi Will" hat Familie Kunkel vor drei Jahren auch "Taxi Sieg" in Drochtersen übernommen. "Die ehemalige Inhaberin Rita Sieg war froh, eine Firmennachfolge gefunden zu haben und ist noch zwei weitere Jahre für uns in Drochtersen gefahren", sagt Ivonne Kunkel. Sie und ihr Mann bedanken sich zum fünften Firmengeburtstag unter ihrer Leitung bei allen Mitarbeitern und Kunden für ihre Treue und ihr Vertrauen sowie bei ihrer Familie für die großartige Unterstützung.Taxi WillHüperskamp 11 in HimmelpfortenTel. 04144-4488oder 04144-8628