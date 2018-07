Schicker "Kinderbus" für die Kita

Ausflüge sind jetzt auch mit den Kleinsten problemlos möglich



Große Freude bei allen großen und kleinen Leuten der Kita Burweg: Die Einrichtung verfügt jetzt über einen schicken "Kinderbus". Der Wagen mit sechs Sitzplätzen für die Kleinsten bietet auch dem jüngsten Nachwuchs in der Kita die Garantie auf tolle Exkursionen in das Umland.Gespendet wurde der "Kinderbus" von der Volksbank Stade-Cuxhaven. Steffen Schlichting-Reinecke, Leiter der Niederlassung in Himmelpforten, brachte zur Übergabe an Kita-Leiterin Ina Lehmkau-Heermann eine große Figur des Zahnpiraten Flint" mit.