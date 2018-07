"Tag der Sommerterrasse" bei Rudolf Mundt am 10. und 11. August

Ein Gefühl "wie im Freien"



Zu einem "Tag der Sommerterrasse" lädt die Rudolf Mundt Bautischlerei am Freitag und Samstag, 10. und 11. August, jeweils von 10 bis 17 Uhr in ihre Ausstellung in Oldendorf, Hauptstraße 11b, herzlich ein. Die Besucher können sich auf interessante Neuheiten und Angebote rund ums schöne Wohnen freuen."Ein Leben im Paradies? Dafür müssen unsere Kunden nicht um die halbe Welt reisen", sagt Rudolf Mundt. Denn mit den Produkten von Solarlux, "markilux" und Brandt Fenster ließen sich viele atemberaubende Wohnideen in das Eigenheim integrieren. "Genießen Sie Ihre Zeit in den eigenen vier Wänden unter schützenden Terrassendächern, in gemütlichen Wintergärten oder faszinierenden Glashäusern – Sternschnuppen gucken inklusive! Oder öffnen Sie Ihre Wohnräume mit einer Glas-Faltwand, die sich mit wenigen Handgriffen kinderleicht öffnen lässt", sagt der Fachmann.Als "Quality Partner" von Solarlux steht Mundt für besten Service und Qualität auf höchstem Niveau. Seit 2008 ist der Oldendorfer Fachbetrieb enger Kooperationspartner der Solarlux GmbH. Durch regelmäßige Schulungen sind die Mitarbeiter von Mundt immer auf dem neuesten Stand der Solarlux Produktwelt und garantieren ihren Kunden eine reibungslose Abwicklung ihres Auftrags sowie eine fachgerechte und besenreine Montage.Natürlich bietet die Firma Mundt ihren Kunden auch die passenden Sonnenschutzsysteme an. "Entscheiden Sie selbst, wieviel Licht Sie in Ihr Leben lassen!", sagt Rudolf Mundt. "Für jeden Platz gibt es eine ganz individuelle und perfekte Lösung." Mit dem Kooperationspartner "markilux GmbH" bietet Mundt Qualität auf neuestem Stand an. Jedes Jahr werden die neuen Tuchkollektionen für Markisen im eigenen Showroom in Oldendorf ausgestellt. Die besonders flexiblen Sonnenschutzsysteme bieten Komfort und individuellen Lichteinstellungen gleichermaßen.Die Rudolf Mundt Bautischlerei bietet ihren Kunden seit 1997 höchsten Kundenservice und beste Qualität. Zum Vollsortiment gehören Fenster, Türen, Sonnenschutz, Terrassendächer, Glashäuser und Wintergärten. Angefangen als kleiner Garagenbetrieb mit nur einem zusätzlichen Mitarbeiter wuchs das Unternehmen im Laufe der Zeit auf mehr als zehn Angestellte an und ist inzwischen mit eigener Ausstellung im Ortszentrum von Oldendorf zu finden.