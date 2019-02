Buchholz: Linienbus angefahren / Unfallverursacher gesucht

as. Buchholz. In Buchholz ereignete sich am Samstag gegen 13 Uhr in der Adolfstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus. Ein derzeit unbekannter Fahrer scherte mit seinem Pkw aus einer Parklücke aus, ohne den hinter ihm herannahenden

bevorrechtigten Linienbus der KVG zu beachten. In der Folge musste der 67-jährige Busfahrer stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Durch das Bremsen wurden zwei Fahrgäste, ein Mann (54) und eine Frau (77),

im Bus leicht verletzt.

Bei der anschließenden Absprache der Unfallbeteiligten kam es zu Missverständnissen, sodass der Unfallverursacher den Unfallort verließ, ohne dass seine Personalien festgehalten wurden.

Der Unfallverursacher wird gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz zu melden. Wer Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann, wird ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181-285-0 zu melden.