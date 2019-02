Tespe: Mit 2,03 Promille am Steuer

as. Tespe. Mit starken Schlangenlinien fiel am Freitagabend ein Mercedes-Kombi am Freitagabend gegen 19.15 Uhr zwischen Bütlingen und Tespe auf. In Marschacht konnte der PKW durch Polizeibeamte kontrolliert werden. Am Steuer saß eine 47-jährige Brietlingerin, die mit gemessenen 2,03 Promille erheblich zu tief ins Glas geguckt hatte. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Sie darf vorerst nicht mehr Autofahren.

Auch in Tostedt, Jesteburg sowie auf der BAB 7 (Anschlussstelle Evendorf) wurden am Wochenende Fahrer unter Alkohol- / Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen.