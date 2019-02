Toppenstedt: Schwerer Motorradunfall / 1 Toter / Zeugen gesucht

as. Toppenstedt. Mit einem schweren Verkehrsunfall endete eine Motorradausfahrt am Samstagnachmittag auf der Winsener Landstraße (L 212) zwischen Garlstorf und Toppenstedt. Ein Biker erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Als die Gruppe von drei Bikern aus Bispingen auf der L212 in Richtung Garlstorf gemeinschaftlich zum Überholen eines Pkw ansetzte, übersahen die Motorradfahrer einen ihnen entgegenkommenden Porsche. Der 34-jährige Fahrer des Porsche bremste sofort.

Der erste Motorradfahrer (43) bremste ebenfalls, stürtzte und kollidierte frontal mit dem Porsche. Vermutlich wurde er durch den Aufprall tödlich verletzt. Der zweite Motorradfahrer (41) bremste ebenfalls, stürzte aufgrund umherfliegender Fahrzeugteile und rutschte in den

Grünstreifen. Er wurde durch den Sturz schwer verletzt. Der dritte Motorradfahrer (51) konnte rechtzeitig bremsen und eine Kollision vermeiden. Er und der Porschefahrer bleiben unverletzt.

Während der Rettungsmaßnahmen sowie der polizeilichen Unfallaufnahme wurde die L212 voll gesperrt und der Verkehr abgeleitet. Vorerst wird von einem Sachschaden von circa 100.000 Euro ausgegangen.



Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Winsen (Luhe) unter Tel. 04171-7960 zu melden. Insbesondere der oder die Fahrzeugführerin eines dunklen Pkw, vermutlich VW Golf Variant, welche zuvor von den drei Motorradfahrern überholt wurde, möge sich melden.