Winsen: Fahren ohne Fahrerlaubnis

as. Winsen. Drei montenegrinische Staatsbürger wurden am Freitagmorgen gegen 00.35 Uhr auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Hamburg von der Autobahnpolizei gestoppt.

Der 45-jährige Fahrer zeigte den Beamten seinen in Montenegro erworbenen Führerschein. Da er bereits seit über zwei Jahren in Deutschland lebt, hätte er seine montenegrinische Fahrerlaubnis umschreiben lassen müssen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des

Verdachts des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, ein Ersatzfahrer holte die drei später vor Ort ab.

Auch ein 53-jähriger Mazedonier aus dem Landkreis Harburg wurde am Samstagmorgen gegen 09:30 Uhr ohne gültige Fahrerlaubnis erwischt. Zwar hatte er die Umschreibung bereits beantragt, nur hätte er bis zur Aushändigung des neuen Führerscheins warten müssen, ehe er sich selbst ans Steuer setzt.