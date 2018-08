Stark mit Pfeil und Bogen: Seit 25 Jahren gibt es im FC Union Eckel die Bogensportabteilung. Anlässlich dieses Jubiläums richtete Union Eckel kürzlich die dritte Runde der Sommer-Kreisliga aus: Auch bei stürmischem Wind fanden die Pfeile der Mannschaften aus Holvede, Maschen, Todtglüsingen, Kakenstorf sowie den zwei Teams aus Eckel auf 40 Meter ihre Ziele. Die anschließende Jubiläumsfeier war ein großer Erfolg.Wer Lust hat, den Bogensport einmal auszuprobieren, meldet sich bei Spartenleiter Horst Schwarz per E-Mail an bogensport@union-eckel.de sowie unter Tel. 04181-212766.Interessenten aller Altersgruppen, Bogentypen (wie Recurve-/Reflexbogen, Compoundbogen, Langbogen) und Bogenklassen (Blankbogen, mit Visier und Stabilisatoren) sind herzlich Willkommen. Trainiert wird dienstags und donnerstags, jeweils in der Zeit von 18 bis 20 Uhr auf dem Sportplatz (Buchholzer Straße 2) in Eckel.