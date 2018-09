Ausgezeichnete Ensembles

Der Gewinner des Blauen Löwen 2018 steht fest: Der Kulturpreis des Landkreises Harburg geht an die Theaterarbeit der Lebenshilfe Lüneburg-Harburg. In diesem Jahr war der Preis für Kulturprojekte von und mit Menschen mit Behinderung ausgeschrieben.Die Jury zeichnet die Theaterarbeit der Lebenshilfe Lüneburg-Harburg aufgrund ihrer Professionalität und der hohen Qualität der insgesamt vier Theaterensembles aus: "Das Theater imponiert, weil es modern ist und auf die Charaktere der einzelnen Mitspieler eingeht. Beeindruckend ist auch die Reichweite der Ensembles und die Zahl der Auftritte auf verschiedensten Bühnen." Die Jury hebt außerdem die mutige Auswahl und Interpretation von Stücken und Themen hervor.Seit 2006 bietet die Lebenshilfe Theaterarbeit für Berufsbildungsteilnehmer und Werkstattbeschäftigte an. Inzwischen gibt es vier Ensembles mit etwa 50 Schauspielern, die in Tostedt, Winsen und Lüneburg proben. Dabei entwickeln die Schauspieler ihre Theaterstücke selbst.Neben zahlreichen Aufführungen in den Landkreisen Harburg und Lüneburg treten die Ensembles auch national und international auf. So erhielt das Lüneburger Ensemble "Weltenbrecher" 2014 den Theaterpreis der Theatertage am See in Friedrichshafen, dem größten europäischen Amateurtheaterfestival.Bei der Theaterarbeit steht das künstlerische Ergebnis im Mittelpunkt. Die Ensembles treten bewusst in Theatern und bei Festivals jenseits von Einrichtungen für Menschen mit Behinderung auf, um den Horizont der Schauspieler und auch der Theaterbesucher zu erweitern. Besonders durch die Gespräche zu den Theaterstücken entstehen vielfältige Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. „Menschen, die sonst nicht gesehen werden, stehen hier als selbstbewusste Akteure im Rampenlicht“, sagt der leitende Theaterpädagoge Stefan Schliephake.Besonders die 15 Mitglieder des Tostedter Ensembles freuen sich über die Auszeichnung mit dem „Blauen Löwen“: "Das ist eine große Anerkennung und Chance für unsere Arbeit, die wir hier machen. Alleine schaffst du so etwas nicht, das geht nur als Team." Die Auftritte vor Publikum sind immer etwas Außergewöhnliches für die Schauspieler: „Es ist so ein unbeschreibliches Gefühl, wenn der Saal am Ende tobt.“Der mit 2.000 Euro dotierte Kulturpreis „Blauer Löwe“ wird seit 2005 jährlich in wechselnden Sparten ausgeschrieben und von einer Jury vergeben. Das Preisgeld wird von der Stiftung der Sparkasse Harburg-Buxtehude gestellt und im November bei einer Preisverleihung in der Empore Buchholz überreicht.