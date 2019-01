"Der Bewegungsdrang bleibt auf der Strecke"

„Turnen macht dich fit“, unter diesem Motto fand jüngst das Kita-Turnfestival in Nenndorf statt. Die jährliche Sportveranstaltung für Vorschulkinder aus allen Kitas der Gemeinde Rosengarten wird von der Leiterin des Sportprojektes, Andrea Peters, organisiert und fand bereits zum siebten Mal statt.Etwa 130 Kinder turnten durch die sechs Stationen, die Andrea Peters und ihr Team aus erfahrenen Übungsleitern, Sportfreunden und Eltern aufgebaut hatten. Die Kinder machten eine Rolle vorwärts aus verschiedenen Lagen, balancierten auf unterschiedlichen Ebenen, sprangen auf und über den Kasten und das Pferd oder überwanden einen Hindernis-Parcours mit schwingen, klettern und rutschen.„Das traditionelle Turnen übernimmt eine wichtige Aufgabe beim Erlernen koordinativer Fähigkeiten. Die vielfältigen Bewegungs- und Körpererfahrungen fördern die sensomotorische Entwicklung und kompensieren den natürlichen Bewegungstrieb, der heutzutage vor allem im Winter meist auf der Strecke bleibt“, berichtet Andrea Peters. "Draußen spielen, rennen, klettern, Rad schlagen oder Kunststücke auf dem Fahrrad machen, sind leider keine Selbstverständlichkeit mehr." Deswegen kann auch nicht mehr jedes Kind eine läuft eine Rolle vorwärts auf der Matte oder um eine Reckstange. Viele benötigen dabei Unterstützung oder müssen behutsam an eine Übung herangeführt werden. Deshalb sei es gut, dass fast alle Kindergärten die nahegelegene Schulturnhalle für weitere Bewegungsangebote nutzen können und dies auch regelmäßig tun. Auch die Sportvereine haben einen guten Zulauf beim Turnen und bieten Kindern ein attraktives Bewegungsangebot.Bettina Reich-Brandes, Übungsleiterin beim TuS Nenndorf, begleitet seit vielen Jahren das Turnfestival. „Ich bin schon sehr erstaunt darüber, wie viele Schwierigkeiten die Kinder beim Überwinden eines Parcours haben. Trotzdem sind sie mit Freude dabei“, ist Reich-Brandes überzeugt. „Die Kinder sind jedes Jahr begeistert von der großen Sporthalle, dem Turnangebot und den vielen Helfern. Wenn ich sie in der gemeinsamen Begrüßungspause frage, ob es ihnen Spaß macht, jubeln sie lauthals. Das macht natürlich auch mich und das ganze Helfer-Team glücklich“, ergänzt Andrea Peters. Das Kinderturnfestival wurde vom Lions Club Hamburg-Rosengarten unterstützt.