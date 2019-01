"2018 war ein Jahr mit vielen Herausforderungen für die Landwirtschaft. Vor allem das Wetter hat uns gefordert", berichtete Andreas Hastedt, Geschäftsleiter des Maschinenring Harburg, auf der Mitgliederversammlung des Maschinenring. Das nasse Frühjahr und der trockene Sommer und Herbst bescherten den Landwirten schwache Erträge. Dementsprechend war die Ernte von Stroh, Getreide und Mais "entspannt wie noch nie", so der Geschäftsleiter. Auch die Zuckerrübenernte war aufgrund der Trockenheit schwierig.Der Fachkräftemangel beschäftigt nach wie vor die Landwirtschaft. "Mitarbeiter zu finden und zu halten bleibt eine Herausforderung", so Hastedt. "Das ist der größte Wachstumshemmnis-Faktor überhaupt!" Der Strukturwandel werde zudem von zunehmenden Dokumentationszwängen beschleunigt.Sorge bereitet dem Maschinenring auch die Stimmung in Medien, Politik und Gesellschaft. "Wir Landwirte haben wenig Lust auf die ständigen Diskussionen mit Bürgern. Die Landwirtschaft ist ein Grundpfeiler der Wirtschaft", betonte der Vorsitzende Karl-Siegfried Jobmann. Umso wichtiger sei es, in die Öffentlichkeitsarbeit zu investieren.Die Mitgliederzahl bleibt mit 694 Mitgliedern stabil. Auch der Umsatz hat sich mit 10,6 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr (10,5 Millionen Euro) kaum verändert. Der Haushaltsabschluss weist einen Gewinn von 16.548 Euro auf.Bei den turnusgemäßen Wahlen wurden die Vorstandsmitglieder Jürgen Maack (stv. Vorsitzender) und Stefan Isermann im Amt bestätigt. Kassenprüfer Wiebe van Gunst scheidet aus, seine Nachfolge tritt Dustin Seckerdieck an. Weiterhin wurden Carsten Heitmann, Peter Hinze, Hendrik Hartig, Ottmar Petersen und Dirk Schmanns erneut in den Beirat gewählt. Lutz Marquardt ersetzt Klaus Köllmann im Beirat.