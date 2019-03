Eindrucksvolle Bilanz der Retter

377 Einsätze haben die neun Ortsfeuerwehren der Gemeinde Rosengarten im vergangenen Jahr geleistet, so lautet die Bilanz, die Gemeindebrandmeister Stephan Wilhelmi jetzt zog. Das sind 29 Einsätze mehr als im Vorjahr. Die Brandschützer rückten unter anderem zu 186 Hilfeleistungen und 46 Brandeinsätzen aus.Feuerwehr aktuell37 Menschen haben die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute 2018 aus lebensbedrohlichen Situationen gerettet, für zwei Menschen kam leider jede Hilfe zu spät. Einen maßgeblichen Anteil an der Vielzahl der geretteten Personen hatten die "Helfer vor Ort" der Ortswehr Vahrendorf/Sottorf. "Helfer vor Ort" werden für Einsätze automatisch mitalarmiert, wenn klar ist, dass Rettungswagen und Notarzt eine längere Anfahrt haben. Dann übernimmt die Feuerwehr eine Erstversorgung.Der Mitgliederstand der Feuerwehren ist laut Wilhelmi erfreulich: In den neun Ortswehren versehen 368 aktive Mitglieder ihren Dienst, darunter zwölf Prozent Frauen. In den Jugendfeuerwehren engagieren sich 114 Jugendliche, davon 30 Prozent Mädchen, und in der Kinderfeuerwehr sind 25 Jungen und Mädchen dabei. Weiter hat der Spielmannszug der Feuerwehr Nenndorf 35 Mitglieder. 116 Mitglieder in der Alters- und Ehrenabteilung vervollständigen den Personalbestand.Auch technisch gab es im vergangenen Jahr Neuerungen: Die Erstangriffsfahrzeuge der Ortswehren wurden im vergangenen Jahr mit CO-Warnern für den Nachweis von Kohlenmonoxid ausgerüstet. Und die Umrüstung auf digitale Funktechnik ist abgeschlossen. Für die Feuerwehr Klecken ist ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug in Auftrag gegeben worden, die Ortswehr ist schon voller Vorfreude auf das neue Fahrzeug.