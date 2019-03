Gewerbeverein besichtigte Stellmacherei

Zum Jahresanfangsgespräch lud der Gewerbeverein Rosengarten Unternehmer und Selbstständige aus der Gemeinde Rosengarten in die Stellmacherei, einer Außenstelle des Freilichtmuseums am Kiekeberg, ein.Viele Unternehmer kommen aus dem Handwerk. Bei einer privaten Führung in der Stellmacherei erhielten sie einen Einblick in alte Handwerkskunst, im Vergleich zu heutigen Techniken. Auch wenn die Maschinen nicht in Funktion waren, erhielten die Besucher der Werkstatt einen Eindruck davon, welche Präzision im Handwerk damals gefordert war.Anschließend besprachen die Mitglieder des Gewerbevereins die Veranstaltungen für das kommende Jahr und legten den Termin für die Jahreshauptversammlung fest: Am Mittwoch, 17. April, um 20 Uhr im Gasthaus Cordes (Sottorfer Dorfstraße 2) in Sottorf.