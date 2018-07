Klimawandel auch bei uns

Den Klimawandel spürt man auch im Landkreis Harburg - wie sich die Auswirkungen des Klimawandels in Norddeutschland zeigen, das war jetzt Thema eines Vortrags von Prof. Dr. Daniela Jacob, Climate Service Center Germany, in Böttcher's Gasthaus in Nenndorf. Die Forscherin war einer Einladung der Kreis-CDU gefolgt und informierte die etwa 120 Zuhörer darüber, was Städte und Gemeinden, aber auch Landwirte und Bauherren in Zukunft berücksichtigen sollten.Daniela Jacob machte deutlich, dass Veränderungen am Wetterverlauf keineswegs auf Spekulationen der Klimaforscher beruhen, sondern durch die bloße Betrachtung der tatsächlichen Gegebenheiten in langen Zeiträumen von rund 30 Jahren festgestellt werden können. Anhand einfacher Beispiele, wie zum Beispiel dem Blühbeginn der Forsythien an einem immer gleichen Standort, zeigte Jacob, dass die Jahreszeiten sich verschieben und der Frühlingsmonat Mai heute schon aufgrund seiner durchschnittlichen Temperaturen dem Sommer zugerechnet werden müsse.Von besonderer Bedeutung wird laut Daniela Jacobs der "wärmere" Winter sein. Es wird auch künftig kalte und nicht so kalte Winter geben und auch in den "wärmeren" Wintern sehr kalte Tage, aber überwiegend werden die Temperaturen um den Gefrierpunkt liegen. Das heißt, in der Nacht gibt es Frost, am Tag taut es wieder. Dieser schnelle, häufige Wechsel von Eis und Tauwasser wird, so Jacobs, unseren Straßen erheblich zusetzen.Ein weiteres Beispiel: Alle können beobachten, dass Starkregenereignisse zunehmen. Ist der Boden durch längere Nassperioden gesättigt oder aber durch große Trockenheit ausgedörrt, können die Wassermassen nicht ausreichend und schnell genug aufgenommen werden. Überschwemmungen sind die Folge.