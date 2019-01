Kulturelle Arbeit unterstützen

Kuchenverkauf, Kinderbetreuung oder Kassenprüfung: Im Freilichtmuseum am Kiekeberg (Am Kiekeberg 1) in Ehestorf und seinen Außenstellen sind 350 ehrenamtliche Helfer vor oder hinter den Kulissen des Museums aktiv. Besonders das vielfältige Angebot an Veranstaltungen, Vorführungen und Kursen wäre ohne die tatkräftige Unterstützung Ehrenamtlicher undenkbar. Das Freilichtmuseum sucht deshalb weitere freiwillige Helfer, die die kulturelle Arbeit in ihrer Region unterstützen möchten.Insbesondere die Aktionstage bieten viele Möglichkeiten, als Ehrenamtlicher mitzuwirken. Von den beliebten Veranstaltungen wie dem Historischen Jahrmarkt, dem Kartoffelfest oder dem Ostervergnügen sind die freiwilligen Helfer nicht wegzudenken. Sie verkaufen Ballons, betreuen Kinderprogramme, pflegen die Gärten oder helfen in der Küche – für jeden findet sich eine Tätigkeit, die seiner Passion und seinen Kenntnissen entspricht. Auch in den Außenstellen des Freilichtmuseums am Kiekeberg, im Mühlenmuseum in Moisburg oder der Stellmacherei in Langenrehm, auf dem Museumsbauernhof Wennerstorf oder im Feuerwehrmuseum Marxen, werden immer helfende Hände gebraucht.„Bei uns können Freiwillige in vielen Bereichen tätig sein – hier kann sich jeder einbringen“, sagt Carina Meyer, Kaufmännische Geschäftsführerin des Freilichtmuseums am Kiekeberg. Auch der Umfang des Ehrenamtes lässt sich ganz individuell gestalten. Einige unterstützen das Museum wöchentlich, andere nur zu bestimmten Veranstaltungen oder einige Male im Jahr für spezielle Aufträge. Auf diese Weise kommen jährlich rund 25.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit zustande.Neben einem spannenden Blick hinter die Kulissen bietet ein ehrenamtlicher Einsatz Freude und sozialen Austausch. Auch mit den Hauptamtlichen wird Hand in Hand zusammengearbeitet. Mitarbeiter Sebastian Baier betreut die Ehrenamtlichen und ist ihr fester Ansprechpartner. Er organisiert regelmäßige Fortbildungen und Exkursionen exklusiv für die Ehrenamtlichen.• Interessierte erreichen Sebastian Baier unter Tel. 040-79017686 oder per E-Mail an ehrenamt@kiekeberg-museum.de.