Kunstausstellung im Rathaus eröffnet

Das war eine Premiere: Mit einer Vernissage eröffneten Rosengartens Bürgermeister Dirk Seidler und Künstlerin Ursula Wiese (Foto) jetzt die erste Ausstellung im neuen Rathaus in Nenndorf. "Wir freuen uns, dass das Rathaus durch die Bilder eine neue Note erhält. Das ist eine Bereicherung für die Gemeinde", sagte der Bürgermeister bei der Eröffnung. "Wir haben eine Win-win-Situation: Das Rathaus wird aufgewertet und die Künstler können ihre Werke präsentieren." Und es soll nicht bei der einen Ausstellung bleiben, kündigte Seidler an. Künstler aus Rosengarten und der Umgebung, aber auch Schüler, können zukünftig in Nenndorf ihre Werke präsentieren. "Unser Rathaus ist nicht nur ein Ort für die Verwaltung, sondern steht allen Bürgern offen", betonte Seidler. Nach der Eröffnung schlenderten die zahlreichen Besucher durch das Erdgeschoss und ließen die Werke von Ursula Wiese auf sich wirken.• Die Ausstellung ist bis zum 3. Mai während der Öffnungszeiten, Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie Donnerstagnachmittag, von 14 bis 18.15 Uhr, im Rathaus zu sehen.