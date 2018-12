Kunstwerke am Nachthimmel

Was macht das Feuerwerk bunt?

Viele Farben, viele Formen

Feuerwerk erleben

"Feuerwerk ist Kunst am Himmel", sagt Pyrotechniker Clemens Kemper. Er hat vor fünf Jahren gemeinsam mit Freunden das Feuerwerksunternehmen "Sternengalerie" gegründet, das professionelle Feuerwerke für Anlässe wie Hochzeiten oder Geburtstagen anbietet und Silvesterfeuerwerk verkauft.Das Feuerwerk wurde in China erfunden, in Europa verbreitet wurde es aber erst im 14. Jahrhundert, als die Italiener die Feuerwerkskunst für sich entdeckten. "Schwarzpulver, das mit verschiedenen Metallen und Salzen gemischt wird - an diesem Prinzip hat sich seit seiner Erfindung nichts geändert", erzählt Clemens Kemper. "In ein Pappröhrchen kommt unten etwas Schwarzpulver hinein, dass dann beim Verbrennen eine Explosion erzeugt und das eigentliche Feuerwerk, den Effektsatz, aus dem Röhrchen herausschiebt - ähnlich wie bei einer Kanonenkugel", erklärt Kemper. Je nachdem welche Metalle im Effektsatz eingesetzt werden, entstehen beim Abbrennen verschiedene Farben und Formen.Einen Tipp für den Feuerwerkseinkauf vom Profi: "Beim Kauf auf die sogenannte Effektmenge (Auf der Packung als NEM (Netto-Explosiv-Masse) angegeben) achten. Mit einer NEM von 180 bis 500 Gramm hat man eigentlich immer einen schönen Effekt."Feuerwerk, das ist Schwarzpulver, das mit verschiedenen Metallsalzen gemischt wurde. Die Farbe und Größe des Effekts bestimmen, wie lange er am Himmel zu sehen ist.Magnesium leuchtet z.B. weiß, verbrennt aber sehr schnell. Kohle verbrennt langsamer, der dabei erzeugte Goldton ist deshalb länger sichtbar. Je nach Elemtent werden andere Farben erzeugt. Kupfer verbrennt z.B. blau, Strontium rot und Barium grün.Nicht nur was die Farbwahl angeht, gibt es beim Feuerwerk unzählige Varianten. Je nachdem, wie die Pyrotechniker die Effektladungen im Feuerwerkskörper anordnen, werden sie ausgestoßen. Dabei entstehen Formen wie z.B. Palmen, Fische oder Trauerweiden.Wie das von Sternengalerie produzierte Feuerwerk am Himmel aussieht, davon können sich die Besucher beim Vorschießen überzeugen: Die Vorführung mit musiksynchronem Abschlussfeuerwerk beginnt am Donnerstag, 27. Dezember, ab 18 Uhr vor dem Lager (Ohering 10) in Rosengarten-Nenndorf. Am Freitag, 28. Dezember, 7.30 Uhr startet dann der Lagerverkauf.