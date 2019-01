Leitung zu schlecht fürs Internet

Geschichten von Kunden, die Probleme haben, ihren Vertrag mit einem Telefon- und Internetanbieter zu kündigen, hört man immer wieder. Bei Jan Gerlach aus Alvesen ist es jedoch genau anders herum: Er würde gern weiterhin von o2 mit einem Internetanschluss versorgt werden - das Unternehmen hat ihm jedoch zum 31. Januar gekündigt.Laut Pressestelle von o2 ist ein "Technologiewechsel" der Grund: o2 nutzt Leitungen der Telekom. Die Telekom modernisiert das DSL-Netz, um schnelle Datenverbindungen über VDSL zu ermöglichen - die Leitungen bei Jan Gerlach sind dafür aber nicht ausgelegt. "Im Rahmen der Netzmodernisierung und damit einhergehenden technischen Gegebenheiten" kann o2 "den bisherigen Anschluss leider nicht mehr zur Verfügung stellen." Denn Gerlach lebt an einem der weißen Flecken im Landkreis Harburg, was den Breitbandausbau angeht. Zwischen 1 und 3 Mbit/s ruckeln in Alvesen per Kupferkabel aus dem Netz. Gerlach und seine Frau arbeiten als Lehrer. Er macht deutlich: "Wir jammern nicht, weil wir jetzt keine Serien mehr streamen können, sondern wir sind beruflich auf eine stabile Internetverbindung angewiesen." Auch seine drei Kinder nutzen das Internet für die Schule. Das Problem: Ein Anbieterwechsel ist ihm nicht möglich. "Selbst die kleinsten Tarife der anderen Anbieter sind zu schnell für unsere Leitung."Jan Gerlach ist verwundert: "Eine Grundversorgung muss doch sichergestellt sein. Ich dachte immer, man kann nie abschalten ohne Ersatz?" Laut Bundesnetzagentur muss der Grundversorger, in diesem Fall die Telekom, "Nutzern ein Mindestangebot von Telekommunikationsdienstleistungen unabhängig von ihrem Wohn- oder Geschäftsort zu einem erschwinglichen Preis zur Verfügung stellen." Das beinhaltet den Anschluss an ein öffentliches Telekommunikationsnetz an einem festen Standort, "der Gespräche, Telefaxübertragungen und die Datenkommunikation mit Übertragungsraten ermöglicht, die für einen funktionalen Internetzugang ausreichen und mit dem der Zugang zu öffentlich zugänglichen Telefondiensten hergestellt werden kann." Der Grundversorger, in diesem Fall die Telekom bietet Gerlach zwar einen Telefonanschluss an, Internet gibt es für ihn derzeit aber nur über Funk. "Die warten wahrscheinlich ab, bis der Breitbandausbau in Alvesen startet", vermutet Gerlach. Das kann jedoch noch dauern. Denn laut Kreissprecherin Katja Bendig muss der Bau des Netzes noch europaweit ausgeschrieben werden, das soll in der ersten Hälfte dieses Jahres geschehen. Im vierten Quartal könnte dann endlich in Alvesen am schnellen Netz gearbeitet werden.