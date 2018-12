Lesen, Träumen und kreativ sein

Eintauchen in die Wunderwelt von Geschichten und Literatur – das durften die Kinder der DRK-Kindertagesstätte in Eckel zusammen mit ihren Eltern und Betreuern. Als Fest der besonderen Art waren alle Kinder mit ihren Familien dazu eingeladen, in den Räumen der Kita verschiedenste Geschichten mit allen Sinnen zu erleben: vom Hand- und Schattenpuppentheater über Bewegungs- und Klanggeschichten bis hin zum "flitzenden Pfannkuchen", dem Beitrag der Kochgruppe.Als Eintritt zum Fest mussten die Teilnehmer eine "wunderbare Familiengeschichte" mitbringen. Von Fotokollagen über Bastellandschaften bis hin zu echten Kurzgeschichten war alles dabei und schmückte den Eingangsbereich der Einrichtung. Zusammen mit einer Bücherausstellung der Buchhandlung Slawski ist ein riesiger Fundus an Kreativität entstanden.Über das Konzept des "Geschichtenwunderlands" sagt Kita-Leiterin Brunhilde Neitzel: "Geschichten spielen eine große Rolle in unserem Alltag, nicht nur in der Kita, sondern auch für uns Erwachsene." Zweimal im Jahr organisiert die Kita ein großes Fest und immer gibt es einen besonderen Eintritt, an dem auch die Erwachsenen mitarbeiten. „Die Eltern nehmen so viel intensiver an dem teil, was ihre Kinder unter der Woche erleben“, so Neitzel. Dass sich die Eltern gern einbringen, habe auch mit der Philosophie der Einrichtung zu tun. Sie versteht sich als offenes Haus, in dem sich die Kinder durch alle Räume bewegen dürfen und in dem auch den Fragen und Sorgen der Eltern genügend Raum gegeben wird. Die individuelle Entwicklung der Kinder steht im Mittelpunkt und mit gruppendemokratischen Entscheidungen wird die Selbstwirksamkeit und die Zusammengehörigkeit gefördert. So schreibt die DRK-Kindertagesstätte in Eckel jeden Tag ihre eigenen besonderen Geschichten, die für das Großwerden wichtig sind.