Sind sie die "Grafs und Beckers" von morgen? Auch in diesem Jahr übten die Nachwuchstalente des Tennis-Club Kleckerwald in zwei Tennis-Camps jeweils eine Woche lang spielerisch den Umgang mit Ball und Schläger.Jugendwartin Anja Schlichting sowie die Trainer Rudi Jerabek und Dennis Schack haben wieder eine Mischung aus Tennis sowie Spaß und Spiel in der Gruppe organisiert, die von den Kindern und Jugendlichen begeistert angenommen wurde. Unter der fachkundigen Anleitung der Trainer kamen auch die Themen Regelwerk, Platzkultur und Platzpflege nicht zu kurz.Bei hochsommerlichen Temperaturen fanden Spieler und Trainer zudem traumhafte Übungsbedingungen auf der Anlage des TC Kleckerwald vor. Für Erfrischungen und das leibliche Wohl wurde ebenfalls gesorgt. "Eine rundum gelungene Veranstaltung", lautet das Fazit von Jochen Witting, stv. Vorsitzender des TC Kleckerwald.