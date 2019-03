Mitmachprogramm in den Ferien

In den Ferien lockt das Freilichtmuseum am Kiekeberg mit tollen Angeboten: Bei den Kiekeberger Erlebnistagen erkunden Kinder von sechs bis zehn Jahren zwischen 9 und 15 Uhr die traditionellen Gebäude und Gärten am Kiekeberg. Betreut von den Museums-pädagogen kochen sie ein Mittagsgericht und verspeisen es gemeinsam. Die Kosten liegen inklusive Ganztagsbetreuung und Mittagessen bei 30 Euro pro Tag. Eltern buchen die Plätze bis eine Woche vorher unter www.kiekeberg-museum.de.Das offene Ferienprogramm richtet sich an die ganze Familie und bietet täglich von 10 bis 15 Uhr wechselnde Aktionen zum Thema Frühjahr auf dem Land: Dienstag erfahren kleine und große Besucher alles über Insekten und wie sie ihnen im Ökosystem helfen. Mittwoch säen oder pflanzen die Kinder im Kreativgarten eigene Gewächse. Donnerstag stellen sie selbst Seife mit Frühlingsduft her. Die Familien kommen ohne Anmeldung vorbei und machen spontan mit.