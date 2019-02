Wie rettet man Insekten? Das war Thema eines Vortrags bei den Landfrauen Nenndorf und Umgebung. Referentin Sabine Wolansky legte dabei den Schwerpunkt auf die Bienen, die das Symbol der Landfrauen sind.Gab es 1989 pro Qua-dratmeter Boden noch 1.400 Gramm Insekten, so waren es laut Zählungen des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (BUND) 2013 nur 300 Gramm, berichtete Sabine Wolansky: "Jeder kann das selbst beobachten, mithilfe des sogenannten Windschutzscheiben-Effektes: Wenn man früher über Land fuhr, musste man seine Windschutzscheibe spätestens nach 100 km von daran klebenden Insekten befreien. Heute ist das kaum noch der Fall."Laut Wolansky gelten 45,8 Prozent aller Insekten als bestandsgefährdet, sie stehen auf der Liste der gefährdeten Arten, wie der sibirische Tiger oder der chinesische Pandabär. "Das ist fast die Hälfte alle Arten", machte Wolansky deutlich. Die Gründe dafür seien vielfältig, sie reichten von Giften, die in die Landschaft ausgebracht wurden, und Insekten direkt über Insektizide als auch indirekt über Herbizide (Verlust von Wildblumen und Unkräutern) töten, über gebeiztes Saatgut bis hin zum E-Smog, der Bienen so verwirrt, dass sie nicht mehr in ihren Stock finden. Zudem würden Völker, die nicht mehr intakt sind, leichter von der Varoamilbe angegriffen."Keine Bienen bedeutet, keine Bestäubung von Obst und Gemüse, sodass in nicht allzu ferner Zukunft Nahrungsengpässe auf uns zukommen werden", schilderte Wolanksy die dramatischen Folgen des Insektensterbens. Keine Insekten bedeuteten aber auch, keine Waldvögel, Fledermäuse, Igel, Frösche und Maulwürfe oder Fische - "Die Natur kollabiert vor unseren Augen!"Laut Sabine Wolansky kann jeder mit folgenden Aktionen dazu beitragen, das Insektensterben zu verhindern:Unkraut im Garten stehen lassen,Wildblumen und Wildkräuter ansäen,Bracheäcker stehen lassen,Vieh auf der Weide halten,mit Grünfutter düngen (Luzerne, Rotklee, wilde Möhre),Urban Gardening betreiben,öffentliche Grünstreifen "besäen",Straßenlampen abschalten.Nach dem Vortrag verteilte die Bürgerinitiative "Plüschmors und Co" aus Ehestorf/Alvesen von Hand gefüllte Samentüten mit Wildblumensaat an die Landfrauen.