Oh wie schön ist Rosengarten

"Rosengarten wandert" heißt es wieder am Samstag, 6. April. Bei einer zweistündigen Sternwanderung durch Wald und Flur erkunden die Rosengartener mit ortskundigen Wanderführern die schönsten Ecken ihrer Heimat. Alle Touren enden am Feuerwehrgerätehaus (Poststraße) in Klecken. Dort können sich die Wanderer mit einem Imbiss stärken und über das Erlebte austauschen. Der Rückweg erfolgt über Fahrgemeinschaften, den ÖPNV oder zu Fuß. Auch ein VW-Bus steht bereit."Wir freuen uns schon auf eine große und bunte Wanderschar", laden die Organisatorinnen Alina Kibbel (Bündnis für Familie) und Andrea Peters (Sportprojekt Rosengarten) zur Wanderung ein.Nach dem großen Erfolg der Sternwanderung im vergangen Jahr gibt es jetzt auch eine Extratour für Familien, die für Kinderwagen geeignet ist. Die Familienwanderung wird angeführt von Anke Grabe, die die Teilnehmer um zehn Uhr am Parkplatz an der Thomaskirche erwartet.Die anderen Wanderungen starten ebenfalls um 10 Uhr an folgenden Treffpunkten: Nenndorf: "Am Brink" (Führer: Bernd Krüger); Sieversen: Grieche an der Hauptstraße (Dagmar Bellut); Tötensen: Sportplatz (Rolf Bellmann); Vahrendorf: "Heidbrache", am Teich (Klaus-Wilfried Kienert).Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.