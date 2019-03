Premiere für die Sportler in Rosengarten

Das sind ganz neue Wege: Die vier Sportvereine in Rosengarten, SC Klecken, TuS Nenndorf, TV Vahrendorf und Turnerschaft Westerhof, haben jetzt erstmalig in einem Kooperationsvertrag ihre Zusammenarbeit in vielen Sportarten beschlossen. Im Beisein von Bürgermeister Dirk Seidler und Andrea Peters, Leiterin des Sportprojektes "Rosengarten in Bewegung", unterzeichneten die Vorsitzenden der Sportvereine jetzt die Vereinbarung im Rathaus. Peters hatte das vereinsübergreifende Sportangebot maßgeblich vorangetrieben.Vor allem die Sporttreibenden in Rosengarten sollen von der Kooperation profitieren. Mit einer "Gästekarte" können sie ab Montag, 1. April, Sportangebote, die es in ihrem jeweiligen Stammverein nicht gibt, in den anderen Vereinen nutzen - ohne eine zusätzliche Mitgliedschaft in den anderen Vereinen.Die Sportvereine informieren auf ihren Homepages über die Bedingungen für die Gästekarte und über sämtlichen Sportarten, die in Rosengarten angeboten werden. Dort können die Mitglieder nachlesen, wo sie wann welche Sportart betreiben können. Zum Mitmachen müssen sie dann lediglich ihre Gästekarte dem Kursleiter vorzeigen. In einem weiteren Schritt soll die Gästekarte zukünftig digital erstellt und verwaltet werden."Das ist eine deutliche Verbesserung des Sportangebotes für die Nutzer, aber auch für die Vereine", sind sich die Vorstände einig. Die Zusammenarbeit erleichtert den Vereinen eine optimale Hallennutzung und die Übungsleiter können sich besser vernetzen. Gemeinsam können die Vereine neue Sportangebote schaffen und anbieten. So wie Breakdance und Streetdance, die nach dem Erfolg eines gemeinsamen Workshops jetzt regelmäßig in Rosengarten angeboten werden.