Sieg für die "Schnelle Kobra"

Bereits zum achten Mal wurde in Rosengarten der Regionsentscheid im Tischtennis-Rundlauf-Team-Cup ausgetragen, zu dem sich die Sieger der Grundschulen Nenndorf, Vahrendorf, Klecken und Westerhof aus den 3. und 4. Klassen qualifiziert haben.Der Wettbewerb wird jedes Jahr vom Sportprojekt Rosengarten organisiert und unter Anleitung erfahrener Übungsleiter vom TuS Nenndorf, SC Klecken und TV Vahrendorf mit kleinen Trainingseinheiten, dem Schulentscheid sowie einer Endrunde durchgeführt. Zu einem Team gehören jeweils vier Spieler und ein Ersatzspieler. Wer zuerst drei Durchgänge gewonnen hat, gewinnt das Match. Das Besondere am Tischtennis-Rundlauf-Team-Cup ist, dass nicht die Einzelleistung, sondern das Teamergebnis im Vordergrund steht.Wie im letzten Jahr stand dem Organisationsteam beim Rosengartenentscheid der Niedersächsische Tischtennis-Verband mit einem bunten Rahmenprogramm zur Seite. Durch das vielfältige Spielangebot konnten alle anwesenden Schüler verschiedene Tischtennisvarianten ausprobieren, während die Schulsieger im Wettstreit den Rosengartenpokal ausspielten.Unter mitreißender Musik und dem tosenden Beifall ihrer Mitschüler liefen die Schulteams in die Sporthalle in Nenndorf ein. In diesem Jahr setzten sich die Vahrendorfer Grundschüler durch. Unter dem Teamnamen "Schnelle Kobra" (3. Klasse) mit Josh , Moritz, Johan, Lara und Lillemore sowie den „Schmetterbällen" (4. Klasse) mit Svenja, Greta, Laurenz, Joshua und Richard holten sie den Wanderpokal und eine Mini-Tischtennisplatte in ihre Schule.Viele spannende Spiele und Mitmachangebote sorgten für Begeisterung und gute Laune bei den etwa 160 Schülern und den begleitenden Lehrkräften. Vor der Siegerehrung bedankte sich Andrea Peters bei den Übungsleitern für ihr Engagement und beim Team vom Niedersächsischen Tischtennis-Verband für die Unterstützung. Rosengartens Bürgermeister Dirk Seidler überreichte die Pokale und Urkunden an die Sportler. „Es macht wirklich Freude, diesen Breitensportwettbewerb zu organisieren. Meine Mitstreiter und ich freuen uns schon auf das nächste Jahr", sagte Andrea Peters, Leiterin des Sportprojektes "Rosengarten in Bewegung".