Verstärkung fürs Wildpark-Team

Sie haben es geschafft: Im Wildpark Schwarze Berge haben zehn junge Menschen jetzt ihre Ausbildung begonnen. Die Konkurrenz war stark: Im Bewerbungsverfahren mussten sich die Auszubildenden gegen 300 Mitbewerber durchsetzen. Besonders begehrt war die Ausbildung zum Tierpfleger - allein 200 Interessenten haben sich für diesen Job beworben. Doch nicht nur für die Arbeit mit den Tieren bietet der Wildpark Ausbildungsplätze an. Auch in der Marketingabteilung, der Gastronomie, dem Natur-Erlebnis-Zentrum und der Verwaltung werden jedes Jahr neue Nachwuchskräfte ausgebildet.Zwei Bewerber für die Ausbildung zum Tierpfleger, zwei Bewerberinnen als Kauffrau für Marketingkommunikation, zwei als Kauffrau für Büromanagement, ein Koch, eine Servicefachkraft sowie zwei FÖJler (freiwilliges ökologisches Jahr) haben im Wildpark-Mini-Assessmentcenter und beim Probearbeiten gezeigt, dass sie den vielseitigen Aufgaben und Anforderungen gerecht werden.Nach einer Unternehmenspräsentation, einem Rundgang durch alle Abteilungen und einer Runde durch den Wildpark wurden die Auszubildenden mit ihrer ersten Aufgabe betreut: der neuen Azubi-Facebookseite. Unter www.facebook.com/Azubis-im-Wildpark-Schwarze-Berge-493542677747160/ berichten die Nachwuchskräfte künftig über ihre Erlebnisse während der Ausbildung. Dabei werden alle Abteilungen von guten, aber auch schwierigen Zeiten in ihrer Ausbildung berichten. "Wir wollen hier nichts beschönigen, eine Ausbildung ist alles andere als ein Streichelzoo", sagt Geschäftsführer Arne Vaubel. "Mit dieser Seite wollen wir jungen Menschen Ideen für ihre Zukunft geben." Gerade Unentschlossene erhalten dort einen Einblick in die verschiedenen Ausbildungsberufe und können besser entscheiden, ob dieser Berufszweig etwas für sie ist.Seit 1998 wird im Wildpark Schwarze Berge ausgebildet. Über 40 Azubis haben dort bereits erfolgreich ihre Ausbildung abgeschlossen, Abbrüche gab es in der ganzen Zeit nur sehr wenige. Wer sich anstrengt und ein gutes Händchen beweist, hat am Ende auch die Chance, vom Wildpark Schwarze Berge übernommen zu werden.