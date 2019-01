Vor Einführung der Biotonne: Wohin mit Grünschnitt?

In den vergangenen zwei Jahren hielt die Erweiterung, eine Annahmestelle für Grünschnitt auf der gegenüberliegenden Fläche verbunden mit Plänen, den Verkehr über das angrenzende Gewerbegebiet zu leiten, die Kreispolitiker auf Trab (das WOCHENBLATT berichtete mehrfach). Während der Landkreis an seinen Plänen für eine neue Anlage auf der gegenüberliegenden Fläche der bisherigen Anlage festhielt, forderten die Politiker zuletzt die Kreisverwaltung dazu auf, eine Überplanung der bestehenden Anlage zu prüfen und die Verkehrsströme der Anlieferer zu ermitteln.In der Gemeinde Rosengarten soll im Bauausschuss am 31. Januar der Flächennutzungsplan zugunsten einer möglichen Erweiterung geändert werden. "Wir ändern den F-Plan lediglich vorsorglich, damit die Grundvoraussetzungen geschaffen sind, falls die Entscheidung des Kreistags in diese Richtung geht", sagt Rosengartens Bürgermeister Dirk Seidler. Und betont: "Wir schaffen damit lediglich eine Möglichkeit, das bedeutet nicht, dass die Anlage dort auch gebaut wird."Die Ergebnisse der 2018 durchgeführten Untersuchung von Überplanung und Verkehrsströmen will die Kreisverwaltung laut Kreissprecherin Katja Bendig am 25. Februar im Kreisumweltausschuss vorstellen. Den Rosengartenern dürfte an einer schnellen Entscheidung gelegen sein, denn in der Gartensaison legt der Stau vor der MUA regelmäßig den Verkehr in Nenndorf lahm. Ob es aber tatsächlich noch in diesem Jahr zu einem Entschluss kommt, ist nicht sicher. Denn ab dem 15. April wird im Landkreis Harburg die Biotonne eingeführt, möglicherweise wollen Politik und Verwaltung auch erst mal abwarten, ob sich das Problem des "Grünschnitt-Strichs" damit von selbst erledigt.Dann wäre die gesamte Diskussion der vergangenen zwei Jahre sowie die Kosten für die Planung, Verkehrsgutachten und Untersuchung, immerhin bislang rund 20.000 Euro, für die Tonne.