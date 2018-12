Weihnachtsmann kam über die Rathausruine

Zahlreiche Besucher beim Weihnachtsmarkt in Nenndorf / Kaspertheater in der Kirche

Dass der Weihnachtsmann auf dem Weihnachtsmarkt in Nenndorf vorbeischaut und die Kinder beschenkt, ist jedes Jahr gesetzt. Nur von wo er kommt, ist immer ein Geheimnis. In diesem Jahr staunten die kleinen und großen Gäste nicht schlecht, als sie den Mann mit dem Rauschebart in der Abrissruine des alten Rathauses entdeckten. Es dauerte seine Zeit, bis er den Weg auf den Rathausplatz fand, wo ihn bereits viele Kinder erwarteten.Die Ankunft des Weihnachtsmanns war auch dieses Jahr ein Höhepunkt bei der gut besuchten zweitägigen Veranstaltung rund um das Rathaus. Die Organisatoren hatten für die Gäste wieder viel auf die Beine gestellt. Neben Leckereien fanden sie in den Buden der Kunsthandwerker das richtige Geschenk für Weihnachten. Auch Königsberger Marzipan war im Angebot.In ihren Engelskostümen fielen Stine, Pia (beide 9), Emily (8) und Lenja (7) besonders auf. Sie verkauften für den Förderverein für Jugend- und Altenhilfe "Nenndorfer Schutzengel" an die Besucher des Wiehnachtsmarktes. Mit dem Erlös sollen u.a. Spielgeräte für das Schulgelände angeschafft werden.In der Kreuzkirche wurden die kleinen Kinder u.a. auf eine Reise des Kaspers an den Kilimandscharo in Afrika mitgenommen. Damit wurde u.a. auf das Schulprojekt der Offenen Jugend und der Oberschule Rosengarten in Marangu/Tansania aufmerksam gemacht.