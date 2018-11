Advent rund um "Dat Ole Fösterhuus"

Musik und der Duft von Glühwein und frisch gebackenem Brot ziehen durch den Klecker Wald, wenn der Verein Postkutsche Lüneburger Heide Jung und Alt zum Weihnachtsmarkt einlädt. Am Samstag, 1. Dezember, von 11 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 2. Dezember, von 11 bis 18 Uhr, öffnet das historische Forsthaus von 1852 seine Türen.Kleine Weihnachtsmarktbesucher reiten auf Ponys und basteln Leder- oder Glasperlenarmbänder im Försterhuus. Ein Drechsler bringt den kleinen Bastlern sein Handwerk näher. In diesem Jahr bietet der Verein für Kinder eine besondere Aktion an: Wer schon weiß, was er sich zu Weihnachten wünscht, kann an der Weihnachtspoststation eine Karte an den Weihnachtsmann schreiben oder malen - die Postkutsche bringt die Wunschzettel zum Weihnachtsmann, der den Kindern eine Antwort schicken wird.Auch für Große bietet der Verein ein buntes Programm an: Den winterlichen Kleckerwald erkunden die Weihnachtsmarktbesucher bei einer Kutschfahrt in der historischen Postkutsche. Wer noch auf der Suche nach Geschenken ist, wird sicher an einem der zahlreichen Kunsthandwerker-Stände in und ums Fösterhuus und die Remise fündig. Elf Aussteller aus der Region präsentieren ihre handgefertigten Waren und hausgemachten Gaumenfreuden. Darunter Häkel- und Strickwaren, Silberschmuck, Lederwaren, eingemachte Chutneys und Marmeladen, Felle, Alpaka-Wolle, Fackeln, Feuertonnen, Metallkunst, Keramik und Floristik. Holzbildhauermeisterin Almut Andersson präsentiert ihre Holzskulpturen und schnitzt live vor Ort.Ein beliebtes Motiv für Weihnachtskarten sind Familienporträts. Rita Kruse lichtet im Obergeschoss ganztätig Kinder und Familien ab, die Fotografierten erhalten ihre Bilder zur praktischen Weiterverwendung in digitaler Form.Bei soviel Programm darf eine kulinarische Stärkung nicht fehlen: Der Steinofen im historischen Backhaus wird befeuert und kleine Brote gebacken. Eine Spezialität sind die gerösteten Maronen. Glühwein, Kinder- oder Honigpunsch und -wein wärmen von Innen. Wer es lieber deftig mag, wird mit Würstchen und Suppe glücklich. Süßschnäbel finden an der Zuckerbude mit Bonschen und Liebesäpfeln oder bei Kaffee und Kuchen ihr Glück.Musik liegt in der LuftAm Samstag, 1. Dezember, um 15 Uhr singen die Kinder aus dem Klecker Kindergarten für die Weihnachtsmarktbesucher. Anschließend sorgen die Jesteburger Bläser für eine stimmungsvolle musikalische Untermalung. Am Sonntag, 2. Dezember, sorgt um 15 Uhr die Forsthauscombo mit ihrem Bigband-Sound für Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt.