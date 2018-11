Basteln mit den Jungen Landfrauen im Landkreis Harburg

Rosengarten : Feuerwehr |

bim. Ehestorf. Zum Adventskranzbinden und Herstellen von weihnachtlichem Tischschmuck laden die jungen Landfrauen im Landkreis Harburg für morgigen Sonntag, 25. November, um 10 Uhr ins Feuerwehrhaus in Ehestorf, Ehestorfer Dorfstraße 6a, ein. Jeder bringt sich seine Materialien selbst mit. Dazu gehören ein Rohling aus Stroh, Tannengrün, Bindedraht, eine Gartenschere und Deko-Materialien. Durch das Tauschen der Materialien untereinander entstehen bunte und geschmackvolle Adventskränze.

Junge Frauen, die die jungen Landfrauen kennenlernen möchten, sind ebenfalls willkommen. Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail an: veranstaltungen-jlh@web.de und auf Facebook (Junge Landfrauen Kreis Harburg). Frauen, die bisher noch in keinem Landfrauen-Verein Mitglied sind, zahlen 5 Euro Gastbeitrag.