Cattu der Traumfänger

Sonntag, 9. Dezember, 11.15 und 15 Uhr, Freilichtmuseum am Kiekeberg (Historischer Tanzsaal), 1 Euro (Kinder) / 13 Euro (Erwachsene)Weihnachtliche Stimmung im Freilichtmuseum am Kiekeberg: Die Familienkonzerte zu Weihnachten laden zu einem schwungvollen Vergnügen mit Kinderliedermacher Cattu, dem Traumfänger, und seinem Weihnachtsprogramm "Eine rote Zipfelmütze" ein.Ein wilder Schneeflocken-Tanz erwartet das Publikum und auch der Weihnachtsmann ist da. Aber er hat seine rote Zipfelmütze verloren. Wird er sie wiederfinden? Cattus Lieder gehen ins Ohr und laden ein mitzumachen.Die Familienkonzerte sind eine Besonderheit: Sie verbinden klassische Musik mit Schauspiel und kindgerechten Erzählungen. So schaffen sie einen direkten Kontakt zu Kindern ab vier Jahren und ihren Eltern. Für die Kinder gibt es ein kreatives Rahmenprogramm. Der Museumsgasthof „Stoof Mudders Kroog“ und das Rösterei-Café „Koffietied“ bieten ein familiengerechtes Speiseangebot an.Sa., 9.12., 11.15 und 15 Uhr, im Freilichtmuseum am Kiekeberg (Am Kiekeberg 1) in Ehestorf. Eintritt (inkl. Museum) für Kinder 1 Euro, Erwachsene zahlen 13 Euro. Karten können unter Tel. 040-79017625 reserviert werden. Konzert