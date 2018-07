"Das war ein tolles Jahr"

Das Festprogramm des Schützenvereins Tötensen-Westerhof und Umgegend

Der Marschweg am Freitag

"Wir hatten ein tolles Jahr und freuen uns, wenn zum Abschluss viele Gäste mit uns feiern", lädt Bernd Stemmann, König des Schützenvereins Tötensen-Westerhof ein. Von Freitag bis Sonntag, 20. Juli bis 22. Juli, lädt der Verein zum Schützenfest ein."Wenn man den Schuss gemacht hat und der Vogel dann fällt, das ist schon ein tolles Gefühl", sagt Bernd Stemmann. Ein Gefühl, das er gut kennt, denn der 65-jährige Landwirt ist im vergangenen Jahr zum zweiten Mal König geworden. "Das zweite Mal war es entspannter als vor 20 Jahren", sagt Stemmann.Er trägt den Beinamen "Der Vordenker". "Bernd ist unser erster Mann, er denkt an alles und lebt für den Schützenverein. Es ist sein Verdienst, dass das neue Schützenhaus steht", erklärt der stv. Vorsitzende Andreas Hoppe. Als Vorsitzender des Schützenvereins hatte Stemmann den Bau 2011 maßgeblich vorangetrieben und sich damals vorgenommen, auch im neuen Schießstand König zu werden. "Ich habe mich riesig gefreut, dass es jetzt geklappt hat." Seine Adjutanten Andreas Hoppe, Peter Rademacher sowie Percy Rahlf haben ihn damals ebenso unterstützt wie in seinem Königsjahr. Aus diesem Grund hat er sich für seinen Königsschild etwas besonderes einfallen lassen: Er hat ein Foto, das ihn und seine Mitstreiter vor dem Vereinsheim zeigt, auf den Schild gravieren lassen.Bernd Stemmann ist dem Schützenverein tief verbunden. Seit über 50 Jahren engagiert er sich bei den Schützen und im Spielmannszug, seit 20 Jahren leitet er die Geschicke des Vereins. Für den Zapfenstreich greift er eine alte Tradition wieder auf: Bis zum Bau des Vereinsheims in Westerhof wurde der Zapfenstreich immer auf dem Stemmanschen Hof abgehalten, so auch in diesem Jahr. "Die Atmosphäre ist einfach toll. Ich freue mich schon auf viele Gäste!"Königin Anke hält ihm dabei den Rücken frei. Ihr zu Ehren hat er dem Verein einen Kette mit einer Krone gestiftet, die von Königin zu Königin weitergegeben werden soll. "An meiner Seite habe ich eine tolle Königin und eine tolle Frau", sagt Bernd Stemmann. "Auch die Adjutantenfrauen haben viel geholfen", bedankt sich der König. Das macht für ihn auch den Reiz am Schützenwesen aus: "Wir haben eine tolle Gemeinschaft, auf die man sich verlassen kann!"Sammeln der Schützen am Schützenhaus. Der 1. Schriftführer Peter Weseloh lädt zum Umtrunk einUmzug mit Kranzniederlegung am EhrenmalGroßer Zapfenstreich zu Ehren „S.M. Bernd der Vordenker“ in der Königsburg (Hamburger Straße 29a), anschließend Kommers in der festlich geschmückten KartoffelhalleWecken des Königs durch den SpielmannszugEintreffen der Schützen am Schießstand, anschließend Beginn des VogelschießensTraditionelles Schützenessen mit Ehrungen im Festzelt am SchießstandSchießen auf allen Ständen, Preisknobeln im SchießstandPlatzkonzert mit Blasmusik am FestzeltDisco mit DJ, freier EintrittKaterfrühstück im SchützenhausAbmarsch zum Schützenkönig. Anschließend Schießen auf allen Ständen und PreisknobelnKinderschützenfest mit der Abholung der Kinder vom Hof der Familien Weseloh und Martens (Westerhofer Straße 51) durch den SpielmannszugProklamation des neuen Schützenkönigs vor dem SchießstandFestball zu Ehren der neuen MajestätDer Umzug des Schützenvereins Tötensen-Westerhof am Freitag, 20. Juli, startet um 18 Uhr beim Schützenhaus an der Westerhofer Straße. Der weitere Marschweg:- Westerhofer Str. bis Familie Eckelmann – Pause beim- Westerhofer Str. – Zum Sunder – Hamburger Str. – Woxdorfer Weg bis– Pause und Bewirtung Musikzug Bargteheide – Birkenweg – Im Grund – Am Hempberg – Mittelweg – Lärchenweg – Pause beim– Hagemannsweg – Wiesengrund – Woxdorfer Weg – Pause und Laternenausgabe bei- Hamburger Str. bis zur Königsburg.