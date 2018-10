Die bunte Welt der Knollen am Kiekeberg

Kartoffelfest mit Infos, Verkostung und Kinderprogramm

Die Kartoffel ist ein beliebtes Nahrungsmittel vieler Norddeutscher. Die große Vielfalt dieser begehrten Knolle zeigt am Sonntag, 14. Oktober, von 10 bis 18 Uhr das Freilichtmuseum am Kiekeberg (Am Kiekeberg 1) in Rosengarten-Ehestorf. Die Besucher lernen rote, blaue, gelbe, historische und moderne Sorten kennen und erfahren wie diese angebaut, geerntet und zubereitet werden.An den verschiedenen Marktbuden gibt es zahlreiche Informationen und Produkte rund um die abwechslungsreiche Kartoffel. Wer eine neue Lieblingsknolle für sich entdeckt, kann sie hier auch gleich kaufen. Unter anderem sind frische Bioland-Kartoffeln vom Feld des Museumsbauernhofes dabei.Der Kooperationspartner des Kartoffelfestes ist in diesem Jahr der Hof der Familie Tobaben in Apensen, der sein Wissen über Anbau und Genuss der Knollen gern mit kleinen und großen Kartoffelfreunde teilt.Zudem kochen die Landfrauen diverse Leckereien und der Museumsgasthof bietet Klassiker wie Kartoffelsuppe oder Pommes an. Und auf dem Museumsgelände warten frische Kartoffelchips und -puffer auf die Besucher.Für Kinder gibt es ein Mitmachaktionen unter anderem am Kartoffelsortierer.• Eintritt: 9 Euro, für Besucher unter 18 Jahren und Mitglieder des Fördervereins frei.