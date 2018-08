Die Knatter-Kisten starten: Duo-Rennen „Grand Prix von Emsen“

as. Emsen. Ein Mekka für Motorsport-Individualisten: Am Samstag, 25. August, wird ab 15 Uhr am Dibbersener Weg 12 in Emsen wieder der „Grand Prix von Emsen“, das beliebte Duo-Rennen, ausgetragen.

Seit nunmehr 26 Jahren ist der Duoclub mit seinem Duo-Rennen ein Begriff. Für Überraschungen sorgt bei den Rennen vor allem der Wassergraben. Dringt Wasser in den Vergaser ein, ist das Duo erstmal lahm gelegt. Auch der Staub der Rennpiste macht den Motoren zu schaffen.

Beim Rennen absolviert jeder Fahrer je drei Vorläufe, die besten sechs bis acht Fahrer treffen im Halbfinale aufeinander, zwei Fahrer kommen ins Finale. Im Anschluss wird ein 24-Runden-Rennen ausgefahren, bei dem möglicherweise noch das ein oder andere Fahrzeug im wahrsten Sinne des Wortes „auf der Strecke“ bleibt. Der Verein spendet die Einnahmen der Veranstaltung an die Emsener Jugendarbeit.



Was ist ein "Duo"?

Duos, das sind dreirädrige motorisierte Fahrzeuge aus der DDR, die ursprünglich für Menschen mit einer Gehbehinderung entwickelt wurden.

Mit 3,6 PS liegt die Spitzengeschwindigkeit dieser Krankenfahrzeuge bei 60 km/h. Zwei Personen finden auf dem motorisierten Dreirad zwischen den Hinterrädern Platz. Viele Fahrer haben ihr Duo für das Rennen umgebaut, überflüssige Teile demontiert, andere Teile verstärkt und Schaltung und Gas auf Fußpedale umgerüstet.