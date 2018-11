Ein Traum von Weihnachten

Eine glitzernde Bescherung mit traditionellen und modernen Weihnachtsliedern präsentiert der Sänger und Schauspieler Nils Schwarzenberg bei seinem großen Weihnachtskonzert "Weihnachtsträume". Sangeskräftige Unterstützung erhält er dabei von seinem Vokalensemble „Fortissimo“ und seinem neuen Chor „KidsOnStage“ sowie den Musikern Max McMahon (Piano), Mats Nowak (Cello) und Tobias Hamann (Querflöte). In der Konzertpause können die Gäste bei heißen Getränken, Weihnachtsgebäck und einem kleinen Weihnachtsbasar im Gemeindehaus verweilen.Sa. 15.12., 20 Uhr, St. Paulus-Kirche, Kirchenstr. 4, in Buchholz. Der Eintritt kostet 15 EUR im VVK und 18 EUR an der Abendkasse. Karten gibt's im Kirchenbüro im Paulus Haus.