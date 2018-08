Eine musikalische Reise: Familienkonzert im Freilichtmuseum

Jetzt Karten reservieren: Familienkonzert am 2. September im Freilichtmuseum am Kiekeberg



as. Ehestorf. In ferne Länder und Zeiten entführt das Familienkonzert im Freilichtmuseum am Kiekeberg (Am Kiekeberg 1) in Ehestorf das Publikum am Sonntag, 2. September, um 11.15 Uhr.

Kinder ab vier Jahren erleben im Konzert "Von Dinos, Seehunden und Kamelen" eine musikalische Reise durch die Wüste, über das Meer bis an den Südpol und zurück in die Urzeit. Mit Akkordeon, Trommel und Flöte erzählt Musiker Anton Geschichten. Die freche Klappmaulfigur Niki zeichnet zu den Liedern Bilder auf eine große Tafel. Die Kinder greifen interaktiv in die Geschichten ein.

Es musiziert Martin Pölzer vom Theater Jaro aus Berlin. Das Theater hat in Zusammenarbeit mit verschiedenen Regisseuren, Schauspielern und Musikern einen eigenen Stil entwickelt: eine Mischung aus Puppen- und Schauspiel mit Musik vom Akkordeon.

Die Familienkonzerte verbinden klassische Musik mit Schauspiel und kindgerechten Erzählungen. Das nächste Familienkonzert findet am 9. Dezember statt.

• Der Eintritt zum Konzert inklusive Museum beträgt für Erwachsene 13 Euro und für Kinder 1 Euro. Karten können ab sofort unter Tel. 040-79017625 reserviert werden.