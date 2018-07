Erste Themenwoche beim "Sommerspaß" startet im Freilichtmuseum

"Wasser, Garten und Ernährung" / Frische Luft statt Fernseher

Keine Langeweile für kleine Entdecker: Die erste von drei Themenwochen im Rahmen des kostenlosen "Sommerspaß"-Ferienprogramms startet am Dienstag, 10. Juli, im Freilichtmuseum am Kiekeberg in Ehestorf. Bis Sonntag, 15. Juli, dreht sich täglich zwischen 10 und 17 Uhr alles rund um "Wasser, Garten und Ernährung".Statt zu Hause vor dem Fernseher oder der Spielekonsole zu sitzen, lernen Kinder hier an der frischen Luft das Element Wasser kennen: Aus Kisten und Rohren werden eine Wasserleitung und ein Mini-Klärwerk gebaut. Schaufelräder drehen, pumpen oder Floß fahren heißt es dann auf dem Wasserspielplatz, der zum Experimentieren im kühlen Nass einlädt.Parallel dazu ernten junge Besucher aus den verschiedenen Gärten des Museums alte Obst- und Gemüsesorten zum Verarbeiten - und natürlich zum Naschen. Es wird auch Wissenswertes über Blumen und Nutzpflanzen vermittelt und es werden Saatkugeln hergestellt, die von den kleinen Entdeckern zu Hause eingepflanzt werden können. Außerdem verarbeiten die jungen Museumsbesucher Kräuter zu Duftkissen oder Tee, machen Lebensmittel haltbar und färben Stoffe mit Naturmaterialien ein.Des Weiteren bereiten die Kinder mit den Museumspädagogen an unterschiedlichen Kochstationen - vom offenen Feuer über die Herdstelle aus dem 17. Jahrhundert bis hin zum Elektroherd - Rezepte aus Urgroßmutters Zeiten zu. Anschließend verspeisen die kleinen Köche gemeinsam ihre Gerichte wie Buchweizenpfannkuchen, "Dicker Hans" oder Rumfordsuppe.• Kinder ab vier Jahren nehmen kostenfrei und ohne Anmeldung am "Sommerspaß"-Ferienprogramm teil. Der Museumseintritt kostet 9 Euro und ist für Besucher unter 18 Jahren und Mitglieder des Freilichtmuseum-Fördervereins frei. Das wöchentliche Programm zum "Sommerspaß" (bis zum 12. August) gibt es online unter www.kiekeberg-museum.de