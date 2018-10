Heilpraktikerin Susanne Vogel nimmt sich Zeit für ihre Patienten

Hierbei kommen zum Beispiel verschiedene anerkannte und gezielte Akupunkturen zur Anwendung, die Körperblockaden lösen und den Energiefluss harmonisieren. Auf diese Weise können aber auch Schmerzen aller Art – wie z. B. Migräne oder Probleme des Bewegungsapparates und Allergien (Heuschnupfen) - erfolgreich behandelt werden.Außerdem kommt die Magnetfeld-Resonanztherapie, welche im Körper eine Neuausrichtung der Zellen bewirkt und somit zu einer optimalen Sauerstoff- und Nährstoffversorgung führt, zum Einsatz. Diese Therapie hilft auf sanfte aber verlässliche Weise bei Infektanfälligkeit, chronischen Schmerzzuständen, Kreislauf- oder Durchblutungsstörungen. Dieses Verfahren wird in der Praxis auch mit anderen Therapien kombiniert.Sehr wirkungsvoll sind energetische Heilbehandlungen, das Besprechen von Warzen und Gürtelrosen oder ganzheitliche Gespräche für das erneute Gleichgewicht von Körper Geist und Seele. Ihre kosmetischen Wellnessbehandlungen von Kopf bis Fuß empfiehlt Susanne Vogel als Gesundheitsprophylaxe, um den Körper gesund, fit und ausgeglichen zu halten. "Wichtig für mich sind Fortbildungen, sodass ich meinen Patienten stets die neuesten Erkenntnisse der Heilbehandlungen zugute kommen lassen kann", so die Heilpraktikerin, die sich stets freut, wenn sie weiterempfohlen wird. "Das ist die schönste Bestätigung meiner Arbeit", so Susanne Vogel.