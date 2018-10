Männer lesen die Bibel

In der Kirchengemeinde Rosengarten ist eine neue Lesegruppe für Männer entstanden.Alle zwei bis drei Monate treffen sich die Bibel-interessierten Männer im Gemeindehaus der Kreuzkirche (Kirchenstr. 1) in Nenndorf und liest gemeinsam einen Bibeltext.Dazu braucht es kein Vorwissen. Manchmal braucht es sogar nur wenige Worte, um ins Gespräch zu kommen: über Werte, Lebensrhythmen, Gewissheiten und Zweifel.Gelesen wird nach der Methode „Bibelteilen“. Sie betont die Gleichheit unter den Teilnehmern. Es gibt einen Gesprächsleiter, aber alle Anwesenden sind eigene Experten. "Denn die biblische Botschaft geht alle an und jeder hört etwas anderes heraus", lädt die Gruppe zu ihren Treffen ein. Einige sehen im Bibellesen eine Möglichkeit, Gott zu begegnen und neue Energie für ihr Leben zu gewinnen. Andere erwarten von den Gesprächen nicht, Kraft zu finden, sondern eher Erkenntnisse, Anregungen und neue Zugänge zu Themenkreisen, die sie beschäftigen.Eingeladen sind Männer jeden Alters und jeder Konfession. Suchende, die offen, gesprächsfähig und gute Zuhörer sind, wenn Texte gelesen und interpretiert werden.Das nächste Treffen findet statt am Donnerstag, 18. Oktober, von 10.30 bis 12 Uhr.Wer an der Lesegruppe teilnehmen möchte, meldet sich bei Gesprächsleiter Josef Nikolaus unter Tel. 04105-640220 oder per E-Mail an JosefNikolaus@web.de.