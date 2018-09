Nostalgischer Rummelplatz am Kiekeberg

Fünf Tage lang Historischer Jahrmarkt im Freilichtmuseum / Veränderte Anfahrt, wegen Sperrung

Der Duft von Zuckerwatte liegt in der Luft und die Konzertorgel ertönt: Erstmals an fünf Tagen begrüßt das Freilichtmuseum am Kiekeberg (Am Kiekeberg 1) in Ehestorf seine Besucher zum Historischen Jahrmarkt. Von Samstag bis Mittwoch, 29. September bis 3. Oktober, verwandelt sich das Museumsgelände jeweils von 10 bis 18 Uhr in einen nostalgischen Rummelplatz um 1900.Neu dabei sind das interaktive Showtheater Lacrimas mit spannenden Illusionen, der Puppenspieler Krohn und ein Stelzenläufer. Beim Lacrimas Showpalast staunen die Zuschauer über die spannende Welt der Illusionen. Das halbstündige Theater überzeugt Kinder und Erwachsene mit Witz und Überraschungseffekten. Ein Stelzenläufer unterhält als „Größter Mann der Welt“ die Menge. Das 30-minütige Puppenspiel „Matjes mit viel Cha, Cha, Cha“ bringt dreimal täglich Kinder ab vier Jahren zum Lachen.Wie früher verbiegt der Eisen-Hans Hufeisen und stemmt mit den Zähnen eine Dame auf dem Stuhl in die Luft. Die Besucher messen ihre Kräfte beim Hau-den-Lukas-Spiel. Auf der Seilhöhe begeistern Artisten mit ihrem Vogel-Tanz. Im Anschluss dürfen Kinder das Balancieren auf dem Seil ausprobieren. Einen guten Überblick über das bunte Treiben haben die Mitfahrer auf dem nostalgischen Riesenrad oder der Schiffsschaukel. Bei einer Fahrt mit dem historischen Pferdekarussell oder der Berg- und Talbahn geht es rasant im Kreis herum. An klassischen Spielbuden wie dem Entenangeln, Pfeile- und Dosenwerfen testen junge und alte Besucher ihre Geschicklichkeit. Kleine Tierfreunde nutzen die Gelegenheit zum Ponyreiten.Bonbons, Schmalzgebäck und Süßwaren aus längst vergangenen Zeiten locken an die kulinarischen Stände. Das Rösterei-Café „Koffietied“ sorgt für frisch gebrühten Kaffee und selbstgebackenen Kuchen.• Eintritt: 9 Euro, für Besucher unter 18 Jahren und Mitglieder des Fördervereins frei.: Wegen der Sperrung des Ehestorfer Heuweges (bis 31. Dez.) erreichen Sie das Freilichtmuseum mit dem Auto über die A7, bis zur Abfahrt HH-Marmstorf. Von dort geht es den Eißendorfer Waldweg entlang zum Freilichtmuseum. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ab Bahnhof Harburg durch die Buslinien 340 und 4244 an der Haltestelle Ehestorf, Museum Kiekeberg.