„Renaissance trifft Romantik“ am Kiekeberg

29. Musikfest Bremen macht Station in Ehestorf

Populäre Meisterwerke und Raritäten quer durch die Jahrhunderte, verschiedene Genres und eine erlesene Auswahl von Künstlern - das sind die Zutaten für das 29. Musikfest Bremen vom 25. August bis 15. September. Erneut macht das Festival am Samstag, 1. September, Station im Freilichtmuseum am Kiekeberg (Am Kiekeberg 1) in Ehestorf. Die Besucher erleben unter dem Motto „Renaissance trifft Romantik“ die „Capella de la Torre“ und den jungen Pianisten Aaron Pilsan. Um 19 Uhr finden parallel zwei Konzerte à 45 Minuten im Hof Meyn und im Historischen Tanzsaal mit je einer Wiederholung statt - die Besucher wechseln jeweils dann in das andere Haus.• Die Karte für beide Konzerte kostet 30 Euro (Einheitspreis inklusive Museumseintritt) und ist ab sofort beim Ticket-Service „in der Glocke“ unter Tel. 0421 - 336699 erhältlich.