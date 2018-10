Saisonabschluss in der Museumsstellmacherei Langenrehm

Rosengarten : Museumsstellmacherei |

bim. Langenrehm. Zum letzten Mal in dieser Saison öffnet die Museumsstellmacherei (Kabenweg 6) in Rosengarten-Langenrehm ihre Türen. Am Sonntag, 21. Oktober, von 11 bis 17 Uhr werden die typischen Alltagsarbeiten eines Stellmachers gezeigt – von der Fertigung eines Harkenstiels bis zur Obstleiter. Dazu sind die historische Stellmacher-Werkstatt und das Wohnhaus samt Café geöffnet.

In der Werkstatt erklären Mitarbeiter die Besonderheiten des alten Stellmacher-Handwerks. Im Vordergrund stehen an diesem Tag die täglichen Arbeiten eines Stellmachers: Er reparierte alle Gegenstände aus Holz aus Haushalt, Landwirtschaft oder Handwerk und stellte viele kleinere Teile her. Auf den ersten Blick erscheinen Axtstile oder Leitersprossen wenig aufwendig. Und doch hatte der Stellmacher für die verschiedenen Holzstücke Spezialwissen und -werkzeug.

Kinder können typische Stellmacher-Werkzeuge ausprobieren, wie Bogensäge, Hobel, Zugmesser, Hand- oder Löffelbohrer. Außerdem stellen sie kleine Harken selbst her.

Auch das historische Wohnhaus steht Besuchern offen. Es zeigt, wie die Stellmacher-Familie Peters in den 1930er Jahren lebte. Das Café Peters auf der Deele lockt zum gemütlichen Verweilen bei Kaffee und Kuchen.

Eintritt: 3 Euro für Erwachsene, für Personen unter 18 Jahren ist er kostenfrei.

Gruppenführungen sind nach telefonischer Vereinbarung unter Tel. 040-7901760 auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich.



Wie Familie Peters lebte Die Museumsstellmacherei Langenrehm zeigt als Museum das traditionelle Handwerk des Stellmachers. Ein Stellmacher fertigte Räder, Wagen, Pflüge und andere landwirtschaftliche Geräte aus Holz. Vor der Motorisierung war seine Arbeit maßgeblich für den Personenverkehr und den Transport von Gütern. Die Stellmacherei Langenrehm gehörte der Familie Peters. Das Museum veranschaulicht, wie die Familie aus einfachen Verhältnissen Anfang des 20. Jahrhunderts einen erfolgreichen Handwerksbetrieb aufbaute. Die Werkstatt ist komplett im Zustand von etwa 1930 erhalten – inklusive aller Maschinen. Die Ausstellung im Wohnhaus zeigt, wie die Familie Peters früher zusammen lebte und arbeitete.