Saisonstart für den Shuttle

Ganz entspannt das Auto stehen lassen und kostenfrei zu den Freizeitangeboten in der Region kommen - das ermöglicht der Regionalpark-Shuttle. Dörte Cohrs, Vorsitzende des Regionalpark Rosengarten e.V., und Erster Kreisrat Kai Uffelmann haben jetzt die Regionalpark-Shuttle-Saison eröffnet.Bis zum 7. Oktober verbindet der kostenlose Freizeitbus mit Fahrradanhänger an Wochenenden und Feiertagen viermal täglich die Freizeitangebote und das große Freizeitroutennetz des Regionalparks. Der Shuttlebus hält in Neugraben, Fischbek, Hausbruch, Ehestorf, Vahrendorf, Sottorf, Sieversen, Langenrehm, Emsen, Nenndorf, Dibbersen, Buchholz, Sprötze, Trelde, Trelder Berg, Klauenburg, Mienenbüttel, Rade, Elstorf, Daerstorf, Wulmstorf und Neu Wulmstorf. In Buchholz und Sprötze gibt es zudem eine Anschlussmöglichkeit an den ebenfalls kostenlosen Heide-Shuttle.Die erste Tour startet um 9.10 Uhr an der S-Bahn Neugraben. Die letzte Fahrt beginnt dort um 17.10 Uhr. Auch Fahrrad- und E-Bike-Fahrer können den Shuttlebus nutzen, 16 Fahrräder finden auf dem Anhänger Platz.Die 27 Haltestellen des Regionalpark-Shuttles sind durch zusätzliche Schilder an den Bushaltestellen gekennzeichnet. Das kostenfreie Angebot wird durch den Landkreis Harburg und die Kommunen der Region finanziert.• Mehr Infos zu Fahrplan, Strecke und Angeboten entlang der Strecke unter www.regionalpark-shuttle.de sowie über die Touristeninformation unter der Telefonnummer 04181-282810.