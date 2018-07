Schützenfest Nenndorf: Feuerwerk fällt aus

as. Nenndorf. Schlechte Nachrichten für Feuerwerk-Fans in Nenndorf: Das anlässlich des Schützenfestes der Nenndorfer Schützen geplante Feuerwerk am Freitag, 6. Juli, um 22.15 Uhr fällt in diesem Jahr aus. Der Grund sind die anhaltenden Trockenheit und die damit verbundene Brandgefahr.