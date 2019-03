Sparkasse unterstützte Vereine

Mehr als 35 Vereine aus Seevetal und Rosengarten konnten sich in 2018 über eine Förderung durch die Sparkasse in Höhe von rund 60.000 EUR freuen. „Wir wollen mit unserer Unterstützung die Vielfalt der Angebote, die es in Seevetal und Rosengarten gibt, auch für die Zukunft sichern. Ich freue mich, dass wir auch im vergangenen Jahr mit einem ähnlich hohen Beitrag die ehrenamtliche Arbeit unterstützen konnten“ erklärt Sandra Becker.Rund 10 Vertreter lokaler Vereine waren der Einladung der Sparkasse gefolgt und nutzten den Abend für Netzwerken und Austausch untereinander.Die Sparkasse Harburg-Buxtehude fördert mit einem Gesamtvolumen von über eine Mio. Euro jährlich gemeinnützige Vereine und Institutionen in ihrem Geschäftsgebiet.