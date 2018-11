Rosengarten : Wildpark Schwarze Berge |

bim. Rosengarten. Winterschlaf, Winterfell, Winterspeck - auch wenn noch kein Schnee liegt, kehrt so langsam die kalte Jahreszeit im Wildpark Schwarze Berge in Rosengarten-Vahrendorf ein. Wer erfahren will, was Wisent, Wolf & Co. bei frostigen Temperaturen machen und wie unterschiedlich sich die rund 100 Tierarten in der ca. 50 Hektar großen Parkanlage auf die kalte Jahreszeit vorbereiten, sollte sich kurzfristig für die Sonderführung mit den Mitarbeitern vom Natur-Erlebnis-Zentrum anmelden.

So., 18. November, 13 Uhr, im Wildpark Schwarze Berge, Am Wildpark 1, in Vahrendorf. Anmeldung: Tel. 040 - 81977470. Kosten: 3 Euro (zuzüglich ermäßigtem Gruppeneintritt).