IHK richtet sich neu aus

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Lüneburg-Wolfsburg hat sich zum Jahresbeginn intern neu aufgestellt: Statt wie bisher in sechs Bereichen bietet die Organisation ihre Beratung und Services nun in den drei Handlungsfeldern „Unternehmen beraten“, „Interessen bündeln“ und „Menschen bilden“ an. Mit der Konzentration auf die drei Handlungsfelder will die IHK bereichsübergreifende Zusammenarbeit und Projektarbeit fördern. Zugleich treibt die IHK die Digitalisierung der eigenen Leistungen und Prozesse stark voran und will in den nächsten Jahren eine Vielzahl von Leistungen online anbieten.Zudem wird Hauptgeschäftsführer Michael Zeinert (Foto, 2. v. re.) ab März von zwei Stellvertretern unterstützt: Sönke Feldhusen (53, li.) und Michael Wilkens (37, re.) werden stellvertretende Hauptgeschäftsführer. Der bisherige stellvertretende IHK-Hauptgeschäftsführer, Martin Exner, scheidet im März aus Altersgründen aus. Während Feldhusen die Leitung des Handlungsfeldes „Menschen bilden“ übernimmt, wird Wilkens, der zugleich auch Leiter der IHK-Geschäftsstelle in Wolfsburg ist, das Handlungsfeld „Unternehmen beraten“ führen. Foto: IHK/Wege