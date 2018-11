Kurier- und Transportdienst Kowalski: Perfekter und individueller Transportservice

Wer einen Kurierdienst beauftragt, vertraut diesem eine Fracht an, die sicher und zeitnah ans Ziel transportiert werden soll. Nur wer mit einer vertrauensvollen Firma zusammenarbeitet, kann sicher sein, dass der Transportauftrag perfekt erledigt wird. Beim Kurierdienst Kowalski aus Rosengarten-Langenrehm, der jetzt sein 30-jähriges Jubiläum feiert, wissen die Kunden ihre Transportgüter in besten Händen. Der Kurier- und Transportservice P. Kowalski wurde 1988 gegründet. Seitdem hat sich das Serviceangebot stetig erweitert.

Seit 2002 ist der Firmensitz in Rosengarten-Langenrehm. Der Kurierdienst P. Kowalski ist in der Planung und der Abwicklung der Kurier- und Transportaufträge sehr flexibel. Das Team fährt sowohl regional als auch national und ist mit langjähriger Erfahrung für die Kunden ebenso international im Einsatz.Kurieraufträge und Transporte sind Vertrauenssache. Daher sind Sicherheit und Zuverlässigkeit die wichtigsten Ziele. Das Team sorgt dafür, dass Sendungen gewissenhaft, unversehrt und pünktlich ihre Ziele erreichen.Stetig wird der Service erweitert: Neu ist der mobile Stapler, der im Transporter mitgeführt wird. Dieser ist beim Be- und Entladen von Palettenware hilfreich bei allen Firmen, die keinen eigenen Stapler im Betrieb haben.Der Kurierdienst P. Kowalski ist kein Paketdienst und kein Spediteur der Sammeltransporte durchführt, sondern ein Direkt-Kurier, der jede Sendung von der Abholadresse zu dem vom Kunden genannten Empfänger bringt. Die Firma Kurier- und Transportservice P. Kowalski verfügt über acht eigene Fahrzeuge und neun Mitarbeiter. Die Firma setzt auf feste Mitarbeiter und eigene Fahrzeuge. "Das ist unser Erfolgskonzept, das von den Kunden geschätzt wird. Dieser ist bei uns noch König", sagt Firmeninhaberin Petra Kowalski.• Kurier- und Transportservice P. Kowalski, Langenrehmer Dorfstraße 2 in 21224 Rosengarten-Langenrehm, Tel. 04108-4188-708, www.kowalski-kommt.de