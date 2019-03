52 Neuzugänge bei Jugendwehren der Samtgemeinde Salzhausen

Sehr positiv fiel kürzlich der Jahresbericht von Salzhausens Gemeindejugendwart Marco Riebesell auf der Versammlung der Jugendwarte der Samtgemeinde Salzhausen in Wulfsen aus. Besonders erfreut zeigte sich Riebesell darüber, dass im vergangenen Jahr insgesamt 52 Mädchen und Jungen im Alter zwischen zehn und 16 Jahren in die zehn Jugendwehren der Samtgemeinde eintraten.Zu den Höhepunkten bei den Aktivitäten zählten das traditionelle Winterturnier und der Gemeindefeuerwehrtag, wobei jeweils zwölf Gruppen teilnahmen, sowie das sehr gut organisierte Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr direkt am Wildpark "Schwarze Berge“.Marco Riebesell berichtete außerdem, dass zehn Jugendliche nach bestandener Prüfung die Jugendflamme Stufe 1 und sechs die Stufe 2 verliehen bekamen. Gleich 20 Jugendfeuerwehrleute, die kurz vor der Übernahme in den aktiven Dienst stehen, bestanden die Prüfung zur Leistungsspange und erhielten diese in einer feierlichen Zeremonie während des Kreiszeltlagers. Riebesell bedankte sich bei allen Jugendwarten und Betreuern für die geleistete Arbeit. Insgesamt wurden über 8.000 Stunden für den Übungsdienst sowie für Vor- und Nachbereitung geleistet.Salzhausens Ordnungsamtsleiter Hermann Pott richtete ebenfalls einen großen Dank an die Jugendwehren. Diese sicherten durch ihre sehr gute Jugendarbeit den Fortbestand der Freiwilligen Feuerwehr. Sie seien außerdem ein Anlaufpunkt für die Heranwachsenden und böten diesen eine sinnvolle Beschäftigung.Schließlich kündigte Marco Riebesell für dieses Jahr mehrere Veranstaltungen an. So findet noch in diesem Monat in Salzhausen das Winterturnier statt. Im Sommer steht das Gemeindezeltlager in Braunlage im Harz auf dem Programm und im September werden in Tangendorf die Wettbewerbe um den August-Hartig-Pokal veranstaltet.